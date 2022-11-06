Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Kayseri Atletikspor ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı maçta ALS Halk Voleybol’a 2-0 öne geçtiği müsabakada 3-2 mağlup oldu.

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