Kayseri Atletikspor deplasmanda oynadığı maçta ALS Halk Voleybola 3-2 kaybetti.
Kayseri Atletikspor deplasmanda oynadığı maçta ALS Halk Voleybola 3-2 kaybetti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Kayseri Atletikspor ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı maçta ALS Halk Voleybol’a 2-0 öne geçtiği müsabakada 3-2 mağlup oldu.
Salon: Ankara Beştepe Spor Salonu
Hakemler: Hatice Yıldız Özmen xx, Yıldıray Turan xx
ALS Halk Voleybol: Zehra Işıldar Tonge xx, Candan Onay xxi Tuğçe atıcı xx, Martinez Natalia xx, Merve Aktaş xx, Elif Kapar xx, Sultan Çevik Kartalkanat xx, Gizem Melis Akyaycı xx, Gina Casilla xx, Irmak Gürsoy xx, Aysin Yardımcı xx
Kayseri Atletikspor: Beyza Dursun xx, Deniz Emrelli xx, Mervenur Oktay xx, Merve Nur Öztürk xx, Esra İnce xx, Halenur Baytemur xx, Berna Demirci xx, Berra Eren xxi Leyva Tagle xx, Zeynep Batmaz xx, Şevval Uçar xx
Setler:
16-25 (Kayseri Atletikspor lehine)
20-25 (Kayseri Atletikspor lehine)
25-22 (ALS Halk Voleybol lehine)
25-21 (ALS Halk Voleybol lehine)
17-15 (ALS Halk Voleybol lehine)
Süre: 22-26-31-28-22 (132 dakika)
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