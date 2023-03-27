Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Yukatel Kayseri Kadın FK, ligin 21. haftasında evinde oynadığı maçta Samsun ekibi İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor’u 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Yasin Emre Ceylan xx, Hatice Yüceyurt xx, Kenan Erdoğan xx
Yukatel Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu xx, Saniye Aslano xx, Josghume Aliyeva xx, (İrem Karaday x dk. 88), Canset Yiğit x, (İlayda Karakaya x dk. 46), Rabia Behlül Koç xx, Zeynep Bilir xxx, (Şeyma Yücel x dk. 81), Elvin Kılınç xx, Mine Okaytu xx, (Mualla Karanfil x dk. 85), Arzu Sümeyye Uçar x, (Nagehan Tulğar x dk. 46), Medine Aykaç xx, Bola Sofiyat Oladiti xx
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: Eylem Özbütün x, Seyim Zehra Şeker x, Şazimet Özbey x, (Öykü Kıyak x dk. 46), Yağmur Topuz x, Güleser Selvi Selvi x, Erica Parker Donbou x, (Elif Yamanoğlu x dk. 14), Ezgi Eyüpoğlu x, (Ceysu Akbaş x dk. 80), Dilara Erkan x, Ceren Özge Doru x, Havvanur Balcı x, Saio M. Quraishi x
Goller: Zeynep Bilir (Dk. 4, 20, 56) (Yukatel Kayseri Kadın FK), Öykü Kıyak (Dk. 59) (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor)