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Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Yukatel Kayseri Kadın FK, ligin 21. haftasında evinde oynadığı maçta Samsun ekibi İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor’u 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

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