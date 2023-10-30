Kadınlar 1. Lig B Grubu ilk maçında Kayseri Kadın Futbol Kulübü; evinde oynadığı maçta Gazikentspor’u 5-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Hacı Güverti, Ali Yıldız, Mervenur Topaktaş
Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu, Mayllene Oliveira, Zeynep Bilir, Gülşen Urgun, Medine Aykaç (Buse Kırbaş dk.79), Rabia Behlül Koç, Nagehan Tulgar (Zeynep Hekimhan dk.65), İlayda Karakaya, Biricik Nur Köyyar, Canset Yiğit (Merve dk.79), Thuany Gomes
Gazikentspor: Beyza Nur Semiz, Esranur Çelik, Ceren Özberk (Hamide Şahin dk.68), Ceyda Özkan, Gül Beyza (Derya Omak dk.46), Gamze Bulut (Huda Bozo dk.46), Edanur Mutlu, (Dilara Öztürk dk.68), Gülnur Koç, Dilara Kocabağ, Dilan Temiz, Cansu Kösedağ
Goller: Thuany Gomes (dk.10), Nagehan Tulgar (dk.12), Zeynep Bilir (dk.15-40), Mayllene Oliveira (dk.60) (Kayseri Kadın FK)