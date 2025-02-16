Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi Play Off 2. Hafta maçında Kayserispor ile Som Zaferspor karşılaştı. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona erdi.
Stat: Sümer
Hakemler: Yasin Emre Ceylan, Sinem Özpınar, Alihan Çirkin
Kayserispor FK: Damla Kasap, Manuela Sinmi, Mine Okaytu, Bahar Özen, Elmas Karakaya, Gluayde Weladji, Ayşegül Aydın, Elanur Çıkılı, Otendeka Laki, Elvin Kılınç, Saniye Aslan
Soma Zaferspor: Melis Güneş, Ceren Özkan, Tuana Demirbaş, Dilek Eroktay, Sertap Ayçiçek, Zehra Yılmaz, Meltem Uygeç, Ela Tong, Hayat Karataş, Sudenil Gündüz, Fautina Akpo
Goller: Elvin Kılınç Dk.14 (Kayserispor FK), Fautina Akpo (Soma Zaferspor)
Kaynak: iha