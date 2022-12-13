Muharrem İnce: "Zafer Partisi ile ittifakı görüşüyoruz"

Muharrem İnce: "Zafer Partisi ile ittifakı görüşüyoruz"

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde Kayseri Kadın Futbol ile Kocaeli Kadın futbol maçı golsüz berabere kaldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.