Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde Kayseri Kadın Futbol ile Kocaeli Kadın futbol maçı golsüz berabere kaldı.
Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde Kayseri Kadın Futbol ile Kocaeli Kadın futbol maçı golsüz berabere kaldı.
Stat: Sümer 1 Nolu
Hakemler: Caner Kalem, Harun Soyeşik, Mustafa Kadıoğlu
Yuaktel Kayseri Kadın Futbol: Zeynep Gündoğdu, Saniye Aslano, İlayda Karakaya, Cansel Yiğit, Rabia Koç, Zeynep Bilir, Pınar Çeri,(Dk.90 Esra Kılıçkaya), Mine Okaytu, Mualla Karanfil, (Dk.82 Nagehan Tuğar), Bahar Özen, Merve Fırtına
Kocaeli Kadın Futbol: Cemre Ustaoğlu, Sude Dağdelen, Buse Dağdelen, Dilara Atan, Sıla Fidan, Şeyda Peçe, (Dk.60 Kerime Kaymaz), Feyza Ece Uslu, Sultan Akyol, Ceyda Naz Özgen, Hilal Karagöz,(Dk.78 Beyza Er), Aleyna Ata
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