Şanlıurfa’da bir kadının kayınbiraderini sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü analar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gündüz saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi’nde yaşandı. Eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi Hülya B., iddiaya göre çektiği uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaşma tehdidinde bulunan kayınbiraderi Ferdi B.’yi sokak ortasında silahla vurdu. Kayınbiraderini vurduktan sonra “Namusumu kirletti, namusumu temizledim” diye bağıran kadın, polis tarafından gözaltına alınırken şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hülya B., apartmanın duvarından atlayarak kaçmaya çalışan kayınbiraderi Ferdi B.’nin arkasından duvardan atlıyor. Yolda gördüğü bir adamın arkasına sığınan Ferdi B., ile yüz yüze gelen Hülya B., silahını kayınbiraderine doğrultuyor. Bir süre ikilinin arasına giren şahıs, daha sonra aradan çekiliyor. Birkaç adım giden şahıs, yeniden ikilinin arasına girip ayırmak istiyor. Son bir hamle yapan şahıs, daha sonra kadın ile kayınbiraderin yanından uzaklaşıyor.

Aralarında boğuşmak yaşandı

İkilinin arasında yaşanan boğuşmadan sonra Ferdi B., yere düşen kadının elinden silahı almaya çalışırken vuruldu. Ayağa kalkan kadın, vücudunun ön kısmı otomobilin altına giren Ferdi B.‘nin kafa bölgesine bir el daha ateş etti. Saniye saniye kameraya yansıyan görüntülerde şahıs hayatını kaybetti.