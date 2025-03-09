Başiskele’de düzenlenen "Ailenin Kalbi Kadın" konulu söyleşide, kadının ailedeki yeri ve önemi anlatıldı.

Başiskele Belediyesi tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla organize edilen söyleşi, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Söyleşiye, Eğitimci-Yazar Merve Gülcemal konuşmacı olarak katıldı. Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün açılış konuşmasıyla başlayan programda ailede ve toplumda kadının önemi konuşuldu.

Başiskele’de KALE markasıyla kadın ve aile çalışmalarından bahsederek kadına pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Başkan Özlü, kadınların ve toplumu oluşturan ailelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyerek, onları her alanda maddi ve manevi olarak desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Özlü’nün ardından sahneye çıkan Eğitimci Yazar Merve Gülcemal, "Ailenin Kalbi Kadın" konulu söyleşisinde katılımcılara önemli bilgiler aktararak, kadının ailedeki yeri ve önemini anlattı.

Programda katılımcılara karanfil de dağıtıldı.