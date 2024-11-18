Aksaray’da sokak ortasında bir kadını kalçasından bıçaklayarak yaralayan ve sonrasında kaçan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanırken adli makamlara sevk edilen şahıs serbest bırakıldı.

Olay, 14 Kasım’da Ereğli Kapı Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı Selçuklu Parkı yakınında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çarşıdan evine gitmek için otobüs durağına giden H.A. (43) isimli kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı. Kadının arkasından sessizce yaklaşarak kadını bıçaklayan şahıs hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsın peşine düştü. Görgü tanıklarının ve yaralı kadının verdiği eşkalden yola çıkan Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de alarak 22 saatlik görüntüleri titizlikle izleyip şahsın kaldığı ev tespit etti. Operasyonla O.D. (45) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen O.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.