Aksaray’da bir kadını darp edip alıkoymaktan gözaltına alınırken polise ecel teri döktüren alkollü ve ehliyetsiz sürücü, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi Makas Kavşağı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bir kadının darp edilerek zorla araca bindirilmeye çalışıldığı ihbarı Aksaray emniyetini alarma geçirdi. Kısa sürede belirtilen adrese intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Murat B. (36) isimli şahsı, Kadriye A. (26) isimli kadınla araç içerisinde kavga ederken yakaladı. Darp edilen kadın için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri darp edilip alıkoyulduğu iddia edilen kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Murat B.’den şikayetçi oldu. Alkollü sürücünün Genel Bilgi Taramasını (GBT) yapan polis ekipleri alkollü sürücünün ehliyetinin de olmadığını tespit etti. Murat B., “Kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan gözaltına alındı. Şahsın yapılan kontrolünde 1,70 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetsiz, alkollü araç kullanmaktan ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 16 bin lira para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.