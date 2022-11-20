Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Kadın Federasyonu Dernekleri işbirliğiyle gerçekleşen ve iki gün süren 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Acil Yardım Hattı Çalıştayı sona erdi. İki gün boyunca yerel yönetimlerin kadın politikaları, kadın istihdamı, kadın-erkek cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularında planlanan projelerin ve önerilerin konuşulduğu çalıştay, kadınların yaşam koşullarının yükseltilmesi için atılacak adımların belirlenmesi ve işbirliği kararlarıyla tamamlandı.

Çalıştay çerçevesinde sonuç önerileri şu şekilde özetlendi; İstanbul Sözleşmesi’nin 81 maddesinin Türkiye’nin imza çektiği günden itibaren “Eşitlik Yerelde Başlar” ifadesi üzerinden çalışmaların hızlandırılması, eşitliğin benimsenmesi, daha fazla kadının yerel yönetimlerde karar verici pozisyonlara erişebilmesi, daha fazla kadının istihdamda yer almasını sağlamak amacıyla imzacı belediyeler tarafından çeşitli eğitim programları ve projeler gerçekleştirilerek bu çalışmaların artarak devam etmesi kararları alındı. Çalıştay, sonuç bildirgesi deklarasyonu tüm belediyeler ile paylaşılmasının ardından sona erdi.

KORKOOP’u gezdiler

Çalıştay çerçevesinde 38 belediye temsilcisi oturumların yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik hayata geçirdiği projelere ilişkin teknik geziye de katıldı. Katılımcılar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, yerelden kalkınma hedefiyle destek verdiği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) Korkuteli İmrahor Mahallesi’ndeki Kadın Girişimciler Durağı’nı, Antalya Toptancı Hal içindeki Doğal Ürünler Üretim Tesisi’ni ve İsmet İnönü Kent Parkı içerisindeki Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifleri Satış Alanını gezdi.