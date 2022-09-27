Erzincan’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Erzincan’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı Vali Mehmet Makas başkanlığında, ilgili kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde kurumların yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Bir önceki toplantıda alınan kararların da değerlendirildiği toplantıda, yapılan çalışmalar ve bu çalışmalarda gelinen durum gözden geçirildi.

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konusunda eğitimin önemine vurgu yapılarak, şiddetin önlenmesi amacıyla bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin arttırılması için paydaş kurumlar ile STK’ların işbirliği içinde çalışmalar yapması kararlaştırıldı.

Toplantı, kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında görüş ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.