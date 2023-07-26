Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından semt pazarlarında ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ çerçevesinde broşür dağıtıldı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele faaliyet planının gerçekleştirilen etkinlikler ile devam ettiği kaydedildi. Bu çerçevede kurum personelleri tarafından kent merkezinde semt pazarlarında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacı ile vatandaşlara el broşürleri dağıtıldı. Faaliyetlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.