Kütahya Valisi Ali Çelik, 2021 yılında 312, 2022 yılında 377 kadın ve çocuğun Kadın Konukevleri’nde ağırlandığını söyledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, 2021 yılında 312, 2022 yılında 377 kadın ve çocuğun Kadın Konukevleri’nde ağırlandığını söyledi.

Kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi için topyekun mücadelenin şart olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, “Bazen öyle anlar vardır ki hayatımızda; o zorluk, içine düştüğümüz sıkıntı, bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamız için fırsat verir. Sıkıntı ve zorlukların insan hayatında olmaması mümkün değil. Bir zemin bulduğunuz anda tekrar doğrulmayı, yükselmeyi, ayakta durmayı başarmak çok önemli. Yan yana durarak, birbirimize destek vererek o zorlukları birlikte aşabiliriz. Özellikle devletimizin kadına yönelik şiddete karşı yürüttüğü mücadele, bu konudaki farkındalığı bizim güç birliği yapmamız için ortak bir zemin oluşturuyor. Kadına karşı şiddetin ortadan kalktığı bir dünyada yaşamak için sizlerle beraber el birliğiyle bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Beraber olma ve güç birliği yapma zeminini oluşturmak için gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.