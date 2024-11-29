Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak ve bu alanda geleceğin hukukçularını bilinçlendirmek amacıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle önemli bir eğitim programına imza atıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek Akran Eğitimi Programı”, 40 saatlik yoğun bir eğitim sürecini kapsadı. GAÜN Hukuk Fakültesi’nden seçilen 15 öğrenci, alanında uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimi başarıyla tamamlayarak eğitici olma hakkı kazandı.

Eğitimde; kadına yönelik şiddetin hukuki boyutları, 6284 sayılı Kanun ve uluslararası düzenlemeler ele alınırken, öğrencilerle pratik çalışmalar yapılarak örnek dilekçeler paylaşıldı.

Program hakkında bilgi veren GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, eğitimin amacının hukuk fakültesi öğrencilerinin kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık ve bilgi düzeyini artırmak ile toplumsal değişime katkı sağlamak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Siverekli, “Kadına yönelik şiddeti önlemek adına hayata geçirilen bu program, toplumsal bilinç oluşturma yolunda önemli bir adımdır” dedi.