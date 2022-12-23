Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin katkısıyla İçel Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin katkısıyla İçel Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, öldürülen kadınları tiyatral bir gösteri ile canlandıran öğrenciler, kadına yönelik şiddetin etkilerini salonu dolduran tüm izleyicilere gösterdi. Mezitli Belediyesinde staj yaptığı sırada erkek cinayetine kurban giden Feray Şahin’in annesi ve babasının da izleyiciler arasında yer aldığı etkinlikte, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut, Emine Bulut, Pınar Gültekin’in son anlarında yaşadıkları sahnede anlatıldı. Belgesel fotoğraf sanatçısı Yıldız Özlütaş Tutal’ın gerçeği aratmayan makyajları ile desteklenen gösteride şiddetin en çarpıcı yönü sahnelendi. Dila Arslan da sahnede söylediği şarkılarında şiddete yönelik tepkileri dile getirdi. Gençler, protokol üyelerine tablo hediye etti.

İçel Anadolu Lisesi danışman öğretmeni Nurcan Sağlam, kadınlara kadın olmasından dolayı uygulanan şiddetin hayatın her alanında görüldüğünü dile getirdi. Sağlam, dünya genelinde mülkiyet oranına bakıldığında kadınların sadece yüzde 5’ini aldığını, açlık sınırı altında yaşayanlar değerlendirildiğinde ise yüzde 70 oranında olduklarını aktardı.

Sahneye kadına yönelik şiddeti simgeleyen turuncu atkı takarak çıkan ve Mezitli Belediyesinin çalışmasının öznesini kadınların oluşturduğunu ifade eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise kadınlara yönelik yaptıkları projeleri anlattı. Türkiye’de cinsiyet eşitliği birimini kuran birkaç belediyeden birisi olduklarını belirten Tarhan, Sosyal Demokrasi Vakfı tarafından Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri yarışmasında ödül aldıklarını dile getirerek, birim sorumlusu Burcu Şanlı’ya da teşekkür etti. Kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde yaşandığına vurgu yapan Tarhan, “Daha dirençli bir toplum olmamız gerekiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun kadına, çocuğa, hayvana şiddete karşı durmamız bir insanlık görevimizdir. Lise öğrencilerimizin böylesi şiddeti bu denli gerçekçi anlatan gösteri sergilemesi umutlarımızı artırdı. Biz de izlerken duygusal anlar yaşadık. Bu gençlerimizi gördükçe umutlarımız daha çok artıyor. Her şey güzel değil çok çok güzel olacak” şeklinde konuştu.

Gösterinin ardından katılımcılar, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi fuayesinde açılan öğrencilerin yaptığı kadına yönelik şiddet temalı resim sergisini gezdi.