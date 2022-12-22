Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini benimsediklerini ifade eden Vali Karadeniz, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alan Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) yaygınlaştırmak için ilgili kurumların sahada yaptıkları bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini benimsediklerini ifade eden Vali Karadeniz, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alan Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) yaygınlaştırmak için ilgili kurumların sahada yaptıkları bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Koordinasyonu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya; Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Enver Sungur, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Feridun Gülgeç ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Karadeniz, kadına yönelik şiddetle mücadelede çerçevesinde yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini vurguladı. Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini benimsediklerini ifade eden Vali Karadeniz, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alan Kadın Acil Destek Uygulamasını yaygınlaştırmak için ilgili kurumların sahada yaptıkları bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam etmesi gerektiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı’nın kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında birer sunum yaptıkları toplantı, katılımcıların kadına yönelik şiddetle mücadelede etkili olabilecek çözüm önerileri ve değerlendirmeleriyle sona erdi.