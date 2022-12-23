Mezitli Belediyesi, Mersin Barosu, Mezitli ve İçel Soroptimist Kulüplerinin katkısıyla İçel Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, öldürülen kadınları tiyatral bir gösteri ile canlandıran öğrenciler, kadına yönelik şiddetin etkilerini salonu dolduran tüm izleyicilere gösterdi. Mezitli Belediyesinde staj yaptığı sırada erkek cinayetine kurban giden Feray Şahin’in annesi ve babasının da izleyiciler arasında yer aldığı etkinlikte, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut, Emine Bulut, Pınar Gültekin’in son anlarında yaşadıkları sahnede anlatıldı. Belgesel Fotoğraf Sanatçısı Yıldız Özlütaş Tutal’ın gerçeği aratmayan makyajları ile desteklenen gösteride şiddetin en çarpıcı yönü sahnelendi. Dila Arslan da sahnede söylediği şarkılarında şiddete yönelik tepkileri dile getirildi.

Gençler, İçel Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Ada, Mersin Barosundan Av. Aslı Apçin, Mezitli Soroptimist Kulubü Başkanı Yıldız Sevener, İçel Soroptimist Kulubü Başkanı Yeşim Antmen ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a kendi yaptıkları tabloları hediye etti.

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Aslı Apçin, Mersin Barosunun kadınların korunmasına yönelik yapılan hukuki çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Aslı Apçin, “Şiddete mağdur olanlar daha çok kadınlar olduğu için hep kadına yönelik şiddet ön plana çıkıyor ancak biz Baro olarak, sadece kadınlara değil, LGBT bireylere, çocuklara, hayvanlara yönelik şiddete karşı da destek olmaya çalışıyoruz. O an şiddete uğrayan tüm bireylerimize kim olduğuna bakmaksızın ücretsiz olarak hukuki destek veriyoruz” dedi.

İçel Anadolu Lisesi Danışman Öğretmeni Nurcan Sağlam da kadınlara kadın olmasından dolayı uygulanan şiddetin hayatın her alanında görüldüğünü dile getirdi. Sağlam konuşmasında, dünya genelinde mülkiyet oranına bakıldığında kadınların sadece yüzde 5’ini aldığını, açlık sınırı altında yaşayanlar değerlendirildiğinde ise yüzde 70 oranında olduklarını dile getirdi.

Konuşmasına “Duyduk duymadık demeyin. Bu ülkede kadınlar öldürülüyor” diyerek başlayan İçel Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Ece Yüksel ise, toplumsal duyarlılığın oluşturulamamış olmasının cinayetleri artırdığını savundu.

Sahneye kadına yönelik şiddeti simgeleyen turuncu atkı takarak çıkan ve Mezitli Belediyesinin çalışmasının öznesini kadınların oluşturduğunu ifade eden Tarhan, kadınlara yönelik yaptıkları projeleri anlattı. Türkiye’de Cinsiyet eşitliği Birimini kuran birkaç belediyeden birisi olduğunu dile getiren Tarhan, Sosyal Demokrasi Vakfı tarafından Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri yarışmasında ödül aldıklarını dile getirerek birim sorumlusu Burcu Şanlı’ya da teşekkür etti.

Kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye’de değil Dünyanın her yerinde yaşandığına vurgu yapan Tarhan, “Daha dirençli bir toplum olmamız gerekiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun kadına, çocuğa, hayvana şiddete karşı durmamız bir insanlık görevimizdir. Lise öğrencilerimizin böylesi şiddeti bu denli gerçekçi anlatan gösteri sergilemesi umutlarımızı artırdı. Biz de izlerken duygusal anlar yaşadık. Bu gençlerimizi gördükçe umutlarımız daha çok artıyor. Her şey güzel değil çok çok güzel olacak” şeklinde konuştu.

Gösterinin ardından katılımcılar, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi fuayesinde açılan öğrencilerin yaptığı kadına yönelik şiddet temalı resim sergisini gezdi.