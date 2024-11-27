Tepebaşı Belediyesi düzenlenen etkinlikle “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tutum Belgesi”ni açıkladı. Etkinlikte konuşan Başkan Ataç, “Son 20 yılda binlerce kadınımız, çocuğumuz ve işçi kardeşlerimiz hayatını kaybetti” dedi.

Tepebaşı Belediyesi, toplumu yakından ilgilendiren farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binası önünde düzenlenen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Eskişehir Baro Başkanı Av. Barış Günaydın, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve belediye personeli katıldı.

“Tarihe ışık tutulabilecek”

Etkinlikte konuşan Başkan Ataç, “Türkiye’deki kadına yönelik şiddetin bu noktaya gelmesinde büyük vebali olan bir siyasi irade var. Bu siyasi irade kadına olan değeri bilmezken, bir de İstanbul Sözleşmesini ortadan kaldırdı. Türkiye’de kadına şiddet giderek üst noktalara geldi. Özellikle son 20 yılda binlerce kadınımız, çocuğumuz ve işçi kardeşlerimiz hayatını kaybetti. 25 Kasım tarihi gerçekten çok önemli. Bu kavramla belki tarihe bir ışık tutulabilecek. Bugün burada üniversitelerin kadın araştırma merkezleri, meslek odaları, dernekler, STK’lar ve birçok grup kadına yönelik şiddete dur demek için buradayız” dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Ayşe Aytekin ise 2024’ün ilk 10 ayında 344 kadının erkekler tarafından, 207 kadının ise şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiğini söyledi.

Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Banu Dinç ise “Belediyemizin 2007’den bu yana hizmet veren bir sığınmaevimiz var. O günden bugüne 539 kadın 256 çocuk barındı. Verdiğimiz destekler ile de 176 kadının bağımsız yaşama geçişi sağlanmıştır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise katılımcılar, belediye binası içerisinde bulunan sergi salonunda “Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Tutum Belgesi”ni inceledi.