Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında alışveriş merkezlerinde bilgilendirme stantları açtı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerle birlikte başlatılan ve bir yıl sürecek olan ’Sözümüz bitmedi, şiddeti birlikte durduracağız’ kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir belediyeleriyle ortaklaşarak kadına yönelik şiddete ilişkin alışveriş merkezlerinde farkındalık çalışmaları yürütüyor. Şiddete maruz bırakılan ya da şiddet görme riski bulunan kadınların şiddetle mücadelede ihtiyaç duyabilecekleri ücretsiz sosyal, hukuki ve psikolojik destekler için belediyelere başvurabileceklerinin anlatıldığı stantlarda, şiddetin ve kadın katliamlarının önlenebileceği mesajı veriliyor.