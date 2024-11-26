Eskişehir’de, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde Şiddetin Karanlığına Karşı Bir Işık da Sen Yak” etkinliği düzenledi.

Hamamyolu Caddesi’nde düzenlenen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, CHP Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Özgül Özbil, Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilay Mert Başlı ile çok sayıda kadın katıldı. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin protesto edildiği etkinlikte, üç belediye başkanı da konuşma yaparak, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak hükümeti bir an önce bu konuda önlem almaya çağırdı.

Kadına yönelik şiddete itiraz ediyorum

25 Kasım’ın tüm dünyanın kadına yönelik şiddete itiraz ettiği bir gün olduğunu vurgulayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Biz de Eskişehir’imizde Cumhuriyetin, aydınlığın kentinde, Cumhuriyet Halk Partili bütün belediye başkanlarımızla birlikte buradayız. Eskişehirlilerin verdiği oyların kıymetini biliyoruz. Eskişehirliler bize kadına yönelik şiddeti önleyin diye de oy verdi. O nedenle Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak buradayız. Bu ilkel anlayışı reddediyoruz. Biz kadına yönelik şiddete karşıyız. Bütün dünyanın da bu işin farkında olmasını istiyoruz. Kadına yönelik şiddetin son bulduğu günlerin çok yakın olduğunu da vurgulamak istiyorum. Çünkü Türkiye’de hem İstanbul Sözleşmesi’nden vaz geçerek hem de kadınlara karşı şiddet girişiminde bulunanların cezasız kalması anlayışı sürüyormuş gibi bir iktidar anlayışı içinde devam edemeyiz. Kadınlarımızın, aydınlarımızın, erkeklerimizin kısacası hepimizin buna itiraz etmesi lazım. Ben itiraz ediyorum” dedi.

Ünlüce’den ‘kadın mücadelesi’ vurgusu

“Şiddetin, cezasızlığın bahanesi yok!” diyenr Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Hepimizin bildiği üzere 1960’lı yıllarda Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanan o vahşi cinayetlerden sonra Birleşmiş Milletler 90’lı yıllarda bir karar aldı ve 25 Kasım’ı Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Bu anma günü kapsamında pek çok etkinlikler yapılıyor. Bizde o nedenle buradayız. Biz kadınlar buradan daha da güçlenerek çıkacağız. Kadın kadının her zaman yurdudur. Birbirimizden besleneceğiz, birbirimizden güç alacağız. Umutla, aydınlıkla hep beraber şiddetsiz bir Eskişehir inşa edelim” diye konuştu.

Karanlığa ışık yakmak için bir aradayız

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise, “Kadına şiddetin devam ettiği her gün, bizim için karanlıktır. Bizler de bugün karanlığa ışık yakmak için bir aradayız. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadının şiddetten kurtulması ve bir aydınlık meşalesi olması için büyük önem taşır. Bir erkek olarak bunları ifade ederken gerçekten çok üzülüyorum ve hemcinslerimden utanıyorum. Biz kadınla erkek, elmanın birer yarısı gibiyiz. Analarımız kadın, kendi evlatlarımız, kızlarımız var. Bunları düşünerek hemcinslerimiz böyle bir şey nasıl yapıyor hiç aklım ermiyor. Acaba kaç bin kız kardeşimiz şiddet nedeniyle vefat etti. Onları saygıyla anıyorum. Tabi dönem hükümeti bu konuda çok duyarsız. Duyarsızlığını İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırmasıyla ortaya koydu. Bu sözleşmenin geri dönmesine çok az zaman kaldı. Işıkta bir CHP hükümeti görünüyor. CHP de kadın dostu olan bir partidir. Ben en kısa zamanda bu şiddeti önlemek adına hepimizin var gücüyle çalışıp bu konuyu artık üzüntü olmaktan kurtarmamız gerektiğine inanıyorum. Ben gelecekte aydınlık ve kadınlarla erkeklerin kol kola yürüdüğü bir dönem olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkanlar cep telefonlarının fenerleri ile karanlığı aydınlattı

Öldürülen kadınların fotoğraflarının taşındığı etkinlikte, Hamamyolu Caddesi’nde bulunan merdivenlere öldürülen kadınlarının isimlerini olduğu bir pankart asıldı. Konuşmaların ardından cep telefonlarının fenerleri ile karanlığı aydınlatan belediye başkanları, öldürülen kadınlarının isimleri üzerine kırmızı karanfil bıraktı.