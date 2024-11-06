Kütahya’da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme ve Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu toplantıları, Kütahya Valisi Musa Işın’ın başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Musa Işın, konuşmasında kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının ve çocuk koruma hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, "Hem ailenin korunması, hem kadınlarımızın korunması hem de çocuklarımızın korunması konusunda ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Projeler hayata geçirilmektedir. İlimiz, diğer illerin şiddet olayları rakamlarına bakıldığında iyi durumda. Ancak yine de tedbiri elden bırakmamak zorundayız. Valiliğimiz, tüm kurumlarımız, birimlerimiz, belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız bu konudaki tedbirleri almakla sorumludur" diye konuştu.

Vali Işın, yılın başında hazırlanan "Aileyi Koruma Eylem Planı"nın önemini vurgularken, yapılan çalışmalarda geri bildirimlerin dikkate alındığını belirtti.

Uyuşturucu konusunun toplum için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Işın, çocukları bu tehlikeden koruma çabalarına ailelerin de katılması gerektiğini vurguladı.

Toplantılar, katılımcıların görüş ve önerilerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.