DÜZCE (İHA) – Düzce’de ŞÖNİM ekipleri, Bahçeşehir A.Ş. ekiplerine kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ŞÖNİM ekipleri, Bahçeşehir A.Ş. ekiplerine kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi’nde (ŞÖNİM) görevli ekipler, kadın ve aile içi şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerini sürdürüyor. İlçe ilçe, köy köy gezen ekiplerin son durağı Bahçeşehir A.Ş. oldu. ŞÖNİM’de görevli sosyal çalışmacı Özge Kabalar, Bahçeşehir A.Ş. görevlilerine hem aile içi hem de kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik detaylı bilgilendirmelerde bulunarak, şiddetin kanunlardaki karşılığını da anlattı. Belirli zaman aralıklarında devam edecek olan eğitimle, aile içi ve kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi amaçlanıyor.