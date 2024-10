Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir araya gelen motosiklet tutkunları ve vatandaşlar kadına şiddete tepki gösterdiler.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Suşehri Motosiklet Spor Kulübü (SUMOK) tarafından, son zamanlarda yaşanan olumsuz olaylara dikkat çekmek, Kadın ve Çocukların Korunması hususunda farkındalık oluşturma amacıyla "Kadına ve Çocuklarımıza Şiddete Hayır" adlı motosiklet sürüş etkinliği düzenlendi. Bir süre şehirde tur atan motosiklet tutkunları daha sonra ellerinde pankartlarla şiddete tepki gösterdiler. Kadına ve Çocuğa yönelik şiddete dur demek amacıyla düzenlenen etkinlikte, SUMOK Başkanı Cabbar Yüzüak basın açıklaması yaptı. Yüzüak, kadınların her zaman el üstünde tutulmayı, sevgi ve saygıyı hak ettiklerini söyledi.

Yüzüak, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin küresel bir problem olduğunu ifade ederek, " Kadınlarımıza ve çocuklarımıza hak ettiği sevgi, saygıyı göstermek ve onlar için yapılacak her çalışmayı destekleyip güzel bir yaşam sürmelerini sağlamak için farkındalık oluşturmak adına "Kadın ve Çocuklarımıza Şiddete Hayır" Motosiklet Sürüş etkinliğimiz gerçekleştirdik. Toplumun temel yapı taşını oluşturan aile ve toplumdaki tüm fertlerin sevgi, saygı, huzur ve birlik içerisinde yaşamalarına önemli katkılar sunan kadınlarımız tarihimiz boyunca toplumsal hayatta her zaman sevgi ve saygı görerek önemli bir yere sahip olmuş ve yönetim kadrolarında önemli görevler üstlenmişlerdir. İslam dinimizde ve kadim kültürümüzde böylesine özel bir yer tutan, hayatımızın her döneminde bizlere sevgi ve hoşgörüyle destek olan kadınlarımız her zaman el üstünde tutulmayı sevgiyi ve saygıyı hak ediyorlar. Küresel bir sorun olan kadına ve çocuğa yönelik şiddet; kadının maddî ve manevî bütünlüğüne zarar vermesi nedeniyle ciddi bir halk sağlığı problemi olmasının yanı sıra kadının toplumsal yaşamını etkilemesi nedeniyle de çok önemli bir sosyal problemdir" dedi.