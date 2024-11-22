Bilecik’te kadına karşı basit yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde emniyet ekipleri ‘Kadına Karşı Basit Yaralama ve Hakaret’ suçlarından toplamda 5 ay 32 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı tespit etti. Ekipler, şahsın ‘Koruyucu Tedbir Kararı’ bulunan bir kadın şahsın evine geldiğini öğrenince operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda Ağrı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından

5 ay 32 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakalandı.

Şüpheli şahıs; tutuklanarak Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.