Kadına şiddetin sadece fiziksel olarak uygulanmadığını belirten Uzm. Klinik Psikolog Enise Öziç, “Psikolojik baskı, aşağılama, hor görme, azarlama gibi davranışlar da kadınlara uygulanan şiddet biçimleri arasındadır ve psikolojik şiddet olarak adlandırılmaktadır. Kimlerin şiddet uyguladığı veya neden şiddete başvurulduğu sorularının cevabı değişken olsa da, ortak noktada buluşulmaktadır” dedi.

Kadına şiddetin sadece fiziksel olarak uygulanmadığını belirten Uzm. Klinik Psikolog Enise Öziç, “Psikolojik baskı, aşağılama, hor görme, azarlama gibi davranışlar da kadınlara uygulanan şiddet biçimleri arasındadır ve psikolojik şiddet olarak adlandırılmaktadır. Kimlerin şiddet uyguladığı veya neden şiddete başvurulduğu sorularının cevabı değişken olsa da, ortak noktada buluşulmaktadır” dedi.

Liv Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi Psikoloji Kliniği’nden Uzm. Psikolog Enise Öziç 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla kadına şiddet konusunda açıklamalarda bulundu.

Kadına şiddetin sadece fiziksel olarak uygulanmadığına dikkat çeken Uzm. Klinik Psikolog Enise Öziç, “Psikolojik baskı, aşağılama, hor görme, azarlama gibi davranışlar da kadınlara uygulanan şiddet biçimleri arasındadır ve psikolojik şiddet olarak adlandırılmaktadır. Psikolojik şiddetin zararları da fiziksel şiddet kadar yüksektir. Örneğin, bir kadının kocasından aldığı fiziksel darbın kadında hissettirdiği duygu ile kocası tarafından aşağılandığında ya da azarlandığında hissettiği duygu benzer travmatik etkileri oluşturmaktadır” diye konuştu.

Özgüven eksikliği ve yetersizlik duyguları sebep oluyor

Kimlerin şiddet uyguladığı veya neden şiddete başvurulduğu sorularının cevabı değişken olsa da, ortak noktada buluşulduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Enise Öziç, “Başta gelen özgüven eksikliklerinin ve yetersizlik duygularının hissedilmesinin ardından kişinin bunları kabul edememesi ve bununla birlikte duygu durumunu ifade edebilecek iletişim becerisine sahip olmaması, kişiyi fiziksel ya da psikolojik şiddet uygulamaya itmektedir. Hissedilen bu çaresizlik ise öfkeye dönüşerek karşı tarafa yansımakta, bazen fiziksel bazen de psikolojik şiddet olarak ortaya çıkabilmektedir. Kadınlar sadece erkekler tarafından değil, kadınlar tarafından da evde, işte, toplumda çeşitli şekillerde şiddete maruz kalmaktadır. Kadının kadına uyguladığı şiddet en üzücü travmalardandır” şeklinde konuştu.

Hissedilen olumsuz duygu ortadan kalkmaz

Şiddet gören kadınların birçoğunda sebebi belirlenemeyen fiziksel ağrılar, mide sorunları gibi fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra depresyon, panikatak gibi psikolojik rahatsızlıkların da ortaya çıkabildiğini vurgulayan Uzm. Klinik Psikolog Öziç, “Bir başka kadının eşimiz olsa dahi hayatını travmatize etme hakkına asla sahip değiliz. Bu nedenle şiddete eğilimli kişilerin mutlaka duygularını gözden geçirmeleri, hissettikleri duyguları kabullenerek sağlıklı çözüm yolları aramaları ve duygularını sağlıklı şekilde ifade etme yollarını öğrenmeleri gerekmektedir. Kadına uygulanan hiçbir şiddet hissedilen olumsuz duyguyu ortadan kaldırmamaktadır. Ancak o duygunun kabullenilmesi ve çözümlenmeye çalışılması, kişinin hem kendisi hem de çevresi için sağlıklı yaşamı mümkün kılmaktadır” ifadelerini kullandı.