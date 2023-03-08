Erzurum Palerium Alışveriş Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolaysıyla 8000 kırmızı karanfili çalışan kadınlara ile kadın ziyaretçilerine dağıttı.

Erzurum Palerium Alışveriş Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolaysıyla 8000 kırmızı karanfili çalışan kadınlara ile kadın ziyaretçilerine dağıttı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda el değiştiren Alışveriş Merkezi Emsa Tek Ltd. Şti. tarafından yönetilmeye başlandı.

Şirketin ve Alışveriş Merkezinin İşletmeler Müdürü Erhan Kamacı, Palerium Alışveriş Merkezinin yeni bir vizyon ile hak ettiği kurumsal yapıya yeniden kavuşacağını, bölgenin en etkin ticari ve sosyal platformu haline geleceğini ifade ederek, onlarca projenin en yakın zamanda hayata geçirileceğini söyledi.

Alışveriş Merkezinin deyim yerindeyse tepeden tırnağa değişeceğini açıklayan Kamacı, projelerin ivedilikle hayata geçirilmesi için ilk adımda 60 milyona yakın bir bütçenin ayrılmış olduğunu dile getirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 8000 kırmızı karanfilin dağıtıldığını belirten Kamacı, Alışveriş Merkezindeki kadın çalışanlar ile kadın ziyaretçilere karanfiller hediye ederek dünya kadınlar gününü kutladıklarını belirtti.

Erhan Kamacı şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği üzere dünya yüzünde gördüğümüz her şeyin kadınların eseri olduğuna inanıyoruz. İçtimai hayatın her bir noktasında sayısız fedakarlıklarıyla kendilerini insanlık ailesinin huzur ve refahına adayan kadınlar, ticari dünyanın da en temel dinamiğidir. Bu hali ile onlarca rolü üstlenen kadınların dinmeyen enerjisi bir yandan gelecek nesilleri yaratırken bir diğer yandan var olan sistemlerin devamlılığını ve gelişimini sağlamaktadır. En değerli çalışma arkadaşımız olan kadınların, Alışveriş Merkezimizin kurumsal ve ticari politikaları adına gösterdiği paha biçilemez gayretleri bu bilinç ve inancımızı pekiştirmiştir. Gerek iç pazar gerekse dış pazarda en etkin ticari hamlelerin ekseriyetle kadınların ferasetinden beslendiği ise artık su götürmez bir hakikattir. Tüm bu süreç farklı perspektifler ile ortaya koymaktadır ki bir bebeğin annesine olan ihtiyacı tüm insanların kadınlara olan ihtiyacından farksızdır. Bu duygu ve düşüncelerle çağdaş hak ve özgürlüklerin muhafızı, muasır medeniyet davamızın en büyük emektarı olan kadınların dünya kadınlar gününü en derin saygı ve muhabbetle kutluyoruz.”