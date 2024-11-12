Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kadınları kitap okumaya teşvik etmek adına hayata geçirdiği ‘Kadın Yazarıyla Buluşuyor’ projesi kapsamında, Yazar Meyra İlknur Mısır’ın kaleme aldığı Pusula adlı kitabı ilçedeki kadınlara ücretsiz olarak dağıtan Osmangazi Belediyesi, imza günü ve söyleşi programı düzenleyerek Osmangazili kadınlar ile yazar Mısır’ı bir araya getirdi. BURSA (İGFA) - Osmangazi’de yaşayan kadınların kitaba erişimini kolaylaştırmak isteyen Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Kadın Yazarıyla Buluşuyor’ projesi ile Osmangazili kadınları birbirinden güzel içerikteki kitaplar ile buluşturuyor.

Muhtarlarla işbirliği içerisinde yürütülen proje kapsamında akıcı ve kişisel gelişime katkı sağlayan nitelikteki kitaplar, belirlenen mahallelerdeki kadınlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Projede kapsamında dağıtılan ikinci kitap olan Meyra İlknur Mısır’ın kaleme aldığı Pusula adlı eseri, geçtiğimiz Eylül ayında Demirtaş bölgesinde yer alan mahallelerdeki kadınlara ücretsiz olarak teslim eden Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen imza günü ve söyleşi etkinliği ile kitabı okuyan kadınlar ve yazarı bir araya getirdi.

Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda konuşan Yazar Meyra İlknur Mısır, ‘Kadın Yazarıyla Buluşuyor’ projesi gibi anlamlı bir projede kendi kitabının da kadınlara dağıtılmış olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Pusula kitabını, farkındalığı anlatmak adına yazdığını dile getiren Mısır, “Dönüşümü anlatan, farkındalığın insanda nasıl etki yarattığını anlatan bir kitap. Farkındalığı anlattığım her yer, benim için çok kıymetli. Farkındalık insanın kendi duygu ve düşüncesini tanımasına yardımcı oluyor. Ben kimim? Niçin buradayım? Aslında ne yapmam gerekiyor da ne yapıyorum? Toplumun dayatmalarından sıyrılabiliyor muyum? Kendim olabiliyor muyum? İşte bu soruların ipuçlarını konuşuyoruz. Kitap da aslında bunları anlatıyor. Farkındalıkta insanın duygu ve düşüncesini anda fark etmesi demek” diye konuştu.

Osmangazili kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonunda Yazar Meyra İlknur Mısır, Osmangazili sevenleri için kitabını imzaladı.