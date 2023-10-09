Süleymanpaşa Belediyesi, dev bir projeyi daha hayata geçiriyor. Zafer Mahallesi’nde yapılması planlanan Kadın Yaşam Merkezi projesi, düzenlenen temel atma töreni ile inşa edilmeye başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ilki Çınarlı Mahallesi’nde inşa edilen Kadın Yaşam Merkezlerinin ikincisi Zafer Mahallesi’nde inşa ediliyor. Mahalle sakini kadınların meslek edindirme kurslarından sanat atölyelerine, spordan sosyalleşmeye kadar birçok ihtiyacını karşılayacak olan tesisin inşaatı, düzenlenen temel atma töreni ile başladı.

Uzunlar törende konuştu

Törende konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Süleymanpaşa’da yaşayan kadınların sosyal aktivitelere katılması, kendilerini geliştirmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri amacıyla farklı mahallelerde Kadın Yaşam Merkezleri inşa edildiğini ifade ederek, Zafer Mahallesi’nde yapımına başlanan tesisin, mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi. Uzunlar, Kadın Yaşam Merkezinin en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Projede hangi hizmetler yer alacak

Zafer Mahallesi Kadın Yaşam Merkezi; derslikler, sanat atölyeleri, zengin bir kütüphane, modern bir fitness salonu, yüzme havuzu, geleneksel hamam, masaj odası, mescit, kafeterya ve çocuklar için bir oyun alanını bünyesinde barındıracak. Tesiste ayrıca 14 kişinin konforlu bir şekilde barınabileceği bir misafirhane de yer alıyor.