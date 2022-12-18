Düzce’de gerçekleştirilen Off-Road festivalinde kadın yarışmacılar pistin çamurunu atarken izleyiciler mest oldu.

Düzce’de gerçekleştirilen Off-Road festivalinde kadın yarışmacılar pistin çamurunu atarken izleyiciler mest oldu.

Düzce Safari Off-Road Kulübü tarafından 28’inci kez gerçekleştirilen Off-Road festivali renkli görüntülere sahne oldu. 9’u kadın 44 sporcunun yarıştığı festival nefesleri kesti. Özellikle kadın sporcularının yarışları adeta pistin çamurunu attırdı. Parkurda çamur dolu havuzların içine hızla giren kadın yarışçılar şampiyonluk için yoğun çaba sarf etti. Bazı parkurlarda erkeklere taş çıkaran kadın yarışçıların tamamı pisti tamamlarken, erkek yarışçıların 4’ü pisti tamamlayamayarak, parkurdan çekiciyle ayrıldı.

“Kar bekliyorduk, günlük güneşlik hava var”

Sezonun son yarışlarına yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Düzce Safari Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, “Bu festival 28. kez düzenleniyor. Bu sene rekor kırdık. Biz bu tarihi bilerek koyduk. Soğuk olsun, kar yağsın, daha güzel olur diye bekliyorduk. Aksine günlük güneşlik bir gün. Kadınların yarıştığı bir etap oldu. Şu anda da erkekler yarışıyor. 35 erkek yarışacak. 9 tane de kadın yarıştı. Bu spora kadınlarımızı da alıştırıyoruz” dedi.

“Kadınlar isterse başarır, ben başardım”

Yarışlara kadın sporcu kategorisinden katılarak derece elde eden Soft Off-Road Kulübü üyesi Ayşegül Yıldız, tüm kadınların bu spora ilgi göstermesi gerektiğini belirterek, “Kulüp adına burada yarışmalara girdim. Çok heyecanlıydı ve çok güzeldi. Bayağı iyi geçti. İlk defa yarıştım. Parkurda ilk kez yarışınca heyecanlandın, parkuru karıştırdım. İkinci turda derecem 2 dakikanın altında oldu. Bence birinci oldum. Kadınların da bu sporla ilgilenmesini çok isterim. Kadınların da ilgilenebileceği bir spor olur. Çok zevkli bir dal. Bence herkes yapmalı. Kadın, erkek fark etmez herkes yapmalı. Kadın isterse başarır. Evet başardım. Yarıştım ve birinci olacağım“ ifadelerini kullandı.