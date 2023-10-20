TOBB kadın ve genç girişimciler kurulu her dönemde kadın ve gençlerin ekonomiye dahil olması konusunda önemli başarılara imza attı.

2023-2027 dönemi TOBB Düzce Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu seçimi tamamlandı. Yapılan seçimin sonucunda TOBB Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu’nda; Tuğba Özcan, Serap Turan, Berre Su Terzi, Seda Sönmez, Özden Karaaltun, Fatma Çetin Köroğlu, Seda Korkmaz, Nursema Aydın, Fatma Dilber, Elif Arslan, Gökçe Ülkü Altay, Selma Mutlu ve Sultan Arıkan yer aldı.

Genç Girişimciler Kurulunda ise; Ferit Mutlu, Naim Çatana, İlyas Temel Şafak, Ali Yekta Akdeniz, Atabey Kapoğlu, Bahadır Koç, İlyas Şallı, Aleyna Mübarek Türkseven, Tunahan Oktay ve Özgür Çiçek seçildi.