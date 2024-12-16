Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öncülüğünde yürütülen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen proje eğitimleri devam ediyor. Projedeki eğitim programları çerçevesinde kasabalardaki kadınlara yönelik kompost eğitimi verilirken, okullara da yağmur suyu hattı kuruluyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atık Yönetimi Koordinatörü ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci ve ekibi tarafından verilen eğitimlerde kompostun çevreye ve ekonomiye olan katkıları detaylı bir şekilde ele alınırken, eğitime katılan kadınlara teorik ve pratik bilgiler veriliyor. Çocuklara ise iklim değişikliği konularında bilgilendirmeler yapılıyor. Yürütülen proje ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci; “Niğde Ömer Aydemir Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu proje kapsamında Niğde’de bulunan okullardaki çocuklara iklim değişikliği eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimleri ise atölye çalışmaları ile destekleyerek uygulamalı deneyler ve kompost projeler yapıyoruz. Yağmur suyu hasadını çocuklara maketlerle göstererek onlara bitki yataklarının nasıl oluşturulacağını anlatıyoruz. Pilot olarak seçtiğiniz okullarda bitkisel bitki yataklarını yeniden yapacağız ve bunu yaparken kompost kullanacağız. İki okulumuzda yağmur suyu hasadını uyguladık, bahar döneminde yağmurun yağmasıyla beraber suları toplayıp okul bahçesinde bu suyu kullanacağız" dedi. Okulların uygulanan yağmur suyu hasadını sürdürülebilirlik dahilinde sürekli olarak kullanabileceklerini ifade eden Deveci; proje kapsamında kırsalda yaşayan kadınları bir araya getirerek onlara kompost yapımı, mutfak uygulamaları, sağlıklı beslenme ve aynı zamanda susuz tarımın uygulamaları ve kooperatifleşme gibi konularda da eğitimler verdiklerini söyledi. İklim değişikliğinin muhtemel ciddi sonuçları nedeniyle kırsal kesimdeki kadınlar ve çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla uygulamalı eğitimlerin sürdüğünü aktaran Deveci, projeyle kırsal bölgelerde yaşayan kadınların hem çevre dostu bir yaşam tarzına uyum sağlayarak karbon ayak izlerini azaltma şansı yakaladığını hem de tarımsal faaliyetlerinde kullanabilecekleri doğal gübre üretimiyle ekonomik anlamda güçlenme fırsatı bulduğunu belirtti.

Deveci sözlerini; “Kompost yapımı, bireysel çabalarla büyük çevresel ve ekonomik etkiler oluşturabilecek bir yöntemdir. Bu projeyle kırsal kadınlarımızı desteklemeye ve iklim değişikliğine uyum stratejileri geliştirmelerine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde noktaladı.