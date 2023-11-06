Düzce Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin resmi açılışı yapıldı. Kadın doğum ve çocuk hastanesi sağlık alanında önemli bir ihtiyacının giderilecek.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Muncurlu Yerleşkesindeki Çocuk Acil, Kadın Doğum Acil, Kadın Doğum, Çocuk Poliklinikleri, Çocuk Yatış Servisleri, Yeni Doğan, Çocuk Yoğun bakımları ile Doğumhanenin resmi açılışı yapıldı.

Açılışa katılan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk Düzce’nin önemli bir eksiğinin giderildiğini ve sağlık yatırımlarının devam edeceğini belirterek “Düzce’nin önemli bir eksiği olan ve sık sık gündeme gelen bir sorunun giderilmesi için buradayız. Sadece pandeminin değil her dönemin kutsalı olan sağlık çalışanlarımızın gayreti ve çabasıyla açılış aşamasına geldik. Bu hizmetin eksikliğini Düzce’de gidermiş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Düzce Sağlık alanında yeni yatırımlar yapılacağından ve yeni bölümler açılacağından hiç şüphem yok” dedi.

“Uzun süre çalıştık”

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise uzun zamandır yürütülen çalışmanın neticesinde Düzce’nin yeni sağlık tesisine kavuştuğunu kaydederek “Düzce hızla büyüyen bir şehir. Nüfusumuz göçlerle birlikte artıyor. Buna bağlı olarak da sağlık ihtiyacımız artıyor. Düzcelilerin önemli bir ihtiyacı olan Kadın Doğum ve Çocuk Acil Hastanesi’nin açılması konusunda uzun zamandır çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Sağlık Bakanımız Düzce’de bu hizmetlerin yapılması ile ilgili talimat verdi. Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz’ın da büyük gayretleri oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeni kapasite farklı hizmetlere kullanılacak

Kadın doğum ve çocuk polikliniklerinin Muncurlu’ya taşınmasıyla şehir merkezindeki hastanede yeni bir kapasite oluşturduklarını dile getiren Düzce Valisi Selçuk Aslan, bu kapasiteyi farklı sağlık hizmetleri için kullanacaklarını söyleyerek “Bir güzelliğe imza atmak için bir araya geldik. İçerisinde bulunduğumuz sağlık kampüsü 1999 yılında Düzce’ye hizmet vermeye başladı. Uzunca bir süre Düzce’nin sağlık ihtiyacına çözüm ortağı oldu. Sağlık ihtiyacı artınca şehir merkezindeki hastanemiz inşa edildi. Şehir merkezindeki hastanemiz efektif, güzel, modern bir hastane. Buradaki yatırımda mutlaka değerlendirilmeliydi. Kadın Doğum ve Çocuk ünitelerimizi buradaki ek binaya kaydırdık. Oradan elde edeceğimiz kapasiteyi de Düzce halkımıza farklı sağlık alternatifleri noktasında çalışmalar yaparak kullanacağız” dedi.

“Altyapı artışa göre planlanmalı”

Aslan, Düzce’nin hızla büyüyen bir şehir olduğunu, bu artış dikkate alınarak altyapı oluşturulması gerektiğini kaydederek “Düzce hızla büyüyen, her geçen gün nüfusu artan, dinamik bir vilayet. 2,5 aydır buradayım, yaptığım tahlil neticesinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde toplam nüfusu 550 bini görecek bir Düzce tahayyül ediyorum. Bu artış dikkate alınarak alt yapımızı hazırlamak durumundayız. Böyle bir sorumluluğumuz var” şeklinde açıklama yaptı.

Ulaşım ve koordinasyon konusundaki eksiklerin de en kısa sürede giderileceğini vurgulayan Selçuk Aslan şöyle devam etti: “Bu kampüsümüzde geçen yıl tadilat yenileme çalışmaları başladı. Ağustos ayı içerisinde tamamlandı. 30 Ekim günü itibarıyla hasta kabulümüz başladı. Geçen bir hafta içerisinde buradaki aksamaları gördük, vatandaşlarımızın beklentilerini gördük. Bunları da kendimize ödev olarak aldık. Ulaşım ve koordinasyon noktasında belli talepleri ajandamıza aldık. Onlar da seri şekilde giderilecek. Tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Düzce açısından önemli bir hizmet. Allah yokluğunu vermesin, muhtaç da etmesin. Düzce için sağlıklı olsun, sağlık getirsin.”

Konuşmaların ardından Düzce protokolünün katılımıyla hastanenin resmi açılışı kurdele kesilerek yapıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri hastaneyi inceleyerek, hastalara geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Vali Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk hastanedeki çocuklara balon hediye etti.