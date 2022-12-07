Bodrum Belediyesi’nde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurulmasına yönelik gündem maddesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda karara bağlandı.

Bodrum Belediyesi’nde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurulmasına yönelik gündem maddesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda karara bağlandı.

Bodrum Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 13. Maddesi’nde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurularak belediye organizasyon şemasına işlenmesi hususu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Ahmet Aras, yeni bir müdürlük kurulabilmesi için kanunen nüfus sayısının uygunluğunun olması gerektiğine dikkat çekerek kadınlara yönelik Bodrum Belediyesi olarak yapılan birçok çalışma olduğunu vurguladı. Bu çerçevede bir müdürlük kurulmasının önemine değinen Başkan Aras, müdürlüğün kurulabilmesi için başka bir müdürlüğün kapatılmasının uygun olduğunu ve Etüt Proje Müdürlüğü’nün tüm iş ve işlemlerinin zaten Fen İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirildiğini belirtti. Fen İşleri Müdürlüğü altında oluşturulacak Etüt Proje Bürosu tarafından iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunun görüşüldüğü gündem maddesinde karar oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddesine bağlı olarak Başkan Ahmet Aras, şunları söyledi:

“Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kurmak artık elzem oldu çünkü sığınağımızı açtık, Kadın Danışma Merkezimizi açtık, Eylem Planımızı (YEEP) yazdık ve bu çalışmaları yürütecek farklı bir yapılanmaya ihtiyacımız vardı. Kadromuz gereği bütün müdürlüklerimiz dolu bu nedenle yeni müdürlük kuramıyoruz. Biliyorsunuz ki belediye kadroları, meclis üye sayısı nüfusa bağlı. Etüt Proje Müdürlüğü’müz, Fen İşleri ile beraber çalışan bir müdürlük. Bu nedenle Etüt Proje Müdürlüğünü Fen İşleri’ne bağlamayı uygun gördük. Etüt Proje Müdürlüğü’nün kapatılarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün açılmasını kararlaştırdık. Bodrum’da Kadın ve Aile Müdürlüğü’nün kurulması kadınlar için çok önemli bir kazanımdır. Ben mücadelelerine teşekkür ederim. Sivil toplumun belediyeyi harekete geçirmesinin en net örneğidir. Atatürk tarafından seçme ve seçilme hakkının verildiği bu ayda, Bodrum’da çalışmalarını yapan güçlü kadınlara da teşekkür ediyorum.”

Başkan Ahmet Aras, gündemde olan sokak hayvanlarının korunması ve sahip çıkılması ile ilgili bazı sıkıntıların olduğunu da belirterek, “Özellikle rehabilitasyon merkezlerinde bazı problemler yaşanıyor. Biz iki tane rehabilitasyon merkezi bir tane de kısırlaştırma merkezi işletiyoruz. Buralar meclis üyeleri tarafından görülüp denetlensin, aynı şekilde Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ve sivil toplum kuruluşlarımız var. Sahipsiz hayvanlarımıza daha iyi muamele edilip daha iyi bakılması açısından sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Aslında bu komisyonu bunun için talep ediyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü’müz sizlerle ortak çalışmalar yürütecek ve tespitlerinizi yerine getirecek. Sizler de mecliste kamuoyu ile paylaşacaksınız” dedi.

Meclis tarafından kabul edilen önerge ile can dostlar için Bodrum Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu kurulmasına karar verildi. Kurulacak Hayvan Hakları Komisyonunda Özden Baysal, Okyanus Şahin, Cafer Doğan, Aşkın Parmak, İsmail Uslu, Numan Cömert ve Bahattin Kul’un komisyon üyeleri olması kararlaştırıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, can dostların sahiplenmesine yönelik çağrısını yineleyerek şunları söyledi:

“Sokak hayvanları Bodrum’da büyük bir sorunsal hale gelmek üzere çünkü çok fazla artıyorlar. Kısırlaştırmak, çiplemek, sahiplendirmek gerekiyor. Eğer kapınızın önünde sokak hayvanı besliyorsanız gelin belediyeye kayıt yaptırın ve o hayvanı sizin adınıza kaydedelim ki o artık sahipli hayvan durumuna gelsin. Aralık sonuna kadar evcil hayvanlarımıza çip takmamız gerektiğini de hatırlatalım.”