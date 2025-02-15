Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü’nde kadın üreticilerin hazırladığı el emeği ürünleri sergileyerek, sevdiklerine özel hediyeler arayan vatandaşlara renkli bir alışveriş deneyimi sundu.

Yıl boyunca farklı noktalarda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde üretici stantları kurarak kadınların girişimcilik ruhunu güçlendiren ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasına yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan üreten kadınlara destek olurken, diğer yandan kadın emeğini ön plana çıkarmaya devam ediyor. Düzenlediği etkinliklerde üretici stantlarına yer veren ve özel günleri atlamayan Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü dolayısıyla merkezde Trafik Park’ta, Tarsus’ta ise Kültür Park’ta birbirinden güzel el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşturdu. El yapımı hediyelikler, süs eşyaları, çantalar, takı tokalar, doğal ürünler, seramik eşyalar ve daha birçok farklı ürünü ziyaretçilerle buluşturan kadın üreticiler, Sevgililer Günü’ne özel eşsiz ve farklı hediyeler arayanlar için renkli bir alışveriş alanı sundu.

Trafik Park’ta hediyelik ve süs eşyası satan üretici kadınlardan Bağdagül Darı, daha önce de çeşitli yerlerde stant açtığını belirterek, "Burada hem vaktimiz geçiyor, hem de gelen insanlarla birlikte eğleniyoruz. Güzel satışlarımız da oluyor. Bu sayede eve katkı da sağlıyorum" dedi.