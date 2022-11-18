Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilere ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ ile ikinci kez küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulunacak.

Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilere ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ ile ikinci kez küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulunacak.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile kadın üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ dahilinde kadın üreticilere bu yıl da ‘5 Koyun, 1 Koç ve 6 Aylık Yem’ desteği sağlanacak. Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa ve Aşağışamlı Mahallelerinde ikamet eden kadın üreticilere gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda, Tarsim sigortalı, merinos ve merinos melezi cinsi 5 adet koyun, 1 adet koç ve 6 aylık yem başvuru sahiplerine teslim edilecek.

“Kadın üreticilerimizin yüzünü güldüreceğiz”

Kalkınma odaklı anlayışı ile yerel üreticilerin yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kırsal Kalkınma Eylem Planı dahilinde 5 koyun, 1 koç ve 6 aylık yem desteği projemizin bu yıl ikincisini gerçekleştireceğiz. Yerel kalkınmayı hızlandıracak ve güçlendirecek hizmetlerimiz ile kadın üreticilerimizin her zaman yanındayız. Köyden mahalleye dönen ve hayvancılık ile geçimini sağlayan ya da sağlamak isteyen kadın üreticilerimize koyun, koç ve yem desteği sağlayacağız. Gerçekleştireceğimiz kura çekimi ile kadın üreticilerimizin yüzünü güldüreceğiz” ifadelerini kullandı.