Eskişehir’de ilk defa uygulanan Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi Tepebaşı Belediyesi tarafından kadın üreticilere tanıtıldı.

Eskişehir’de ilk defa uygulanan Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi Tepebaşı Belediyesi tarafından kadın üreticilere tanıtıldı.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üreticileri desteklemeye devam ediyor. Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi, kentte faaliyet gösteren üreticilere tanıtılıyor. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleştirilen sunumda, Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası projesine katılan kadın üreticilere hayata geçirilen projeyle ilgili detaylı bilgiler verildi ve üreticiye sağlayacağı faydalardan bahsedildi.

Tüm Tepebaşı kırsalına hizmet verecek

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ileri teknolojinin kullanıldığı ve Türkiye’ye örnek olan Akıllı Şehir projesinin yanında tarımda da kullanılan teknoloji ile hem üretici hem de tüketiciye önemli katkılar sunulduğuna dikkat çekiyor.

Eskişehir’de ilk defa uygulanan proje çerçevesinde; Tepebaşı’nda tarımsal faaliyet gösterilen 477 bin 769 dekar alanı kapsayacak şekilde 5 mahallede istasyonlar kuruldu. Ayrı iklimsel özelliklere sahip Beyazaltın, Cumhuriyet, Kavacık, Yusuflar ve Takmak mahallelerinde kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları, tüm Tepebaşı kırsalına hizmet verecek.

Budama eğitimi de verildi

Projenin anlatımının ardından ise üreticilere “Meyve Bahçesi Tesisi ve Budama” eğitimleri verildi. Eğitimlere katılan kadın üreticiler; Meyvecilikte Fidan Seçimi ve Bahçe Tesisi, Budamada Kullanılan Araçlar ve Dezenfeksiyonu, Budama Tekniği, Zamanlarına göre Budamalar (Yaz - Kış), Meyve Ağaçlarında Dal Şekilleri, Budama Sistemleri, Modern Bahçecilikte Telli Terbiye Sistemleri, Bağcılıkta Budama, Gençleştirme Budaması gibi konularda eğitim aldı.