Kadıköy’de yaşayan Elif Akdağ taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağlıyor. "Neden olmasın? İsterseniz siz de yapabilirsiniz." diyen Akdağ, kadınların kendilerine inanmaları ve güvenmeleri gerektiğini ifade etti.

Kadıköy’de 2 aydır taksi şoförlüğü yapan Elif Akdağ, mesleğe servis şoförlüğünden başladığını söyledi. Bu meslekte kendisine gelen olumlu tepkilerden dolayı işini severek yaptığını belirten Akdağ, ’Neden olmasın’ mottosuyla yola çıkarak sosyal medyada da kadınların da taksicilik yapabileceğini göstermek istediğini ifade etti. Zaman zaman zorluklarla da karşılaşan Akdağ, bu zorlukların da mesleğin cilvesi olduğunu söyledi.

"Kendimizi güvende hissediyoruz"

2 ay süre içerisinde yaşadıklarını anlatan Elif Akdağ, "Daha önce servis şoförlüğü ile mesleğe başladım. Ortalama 13 yıllık bir şoförlüğüm var. Bu mesleğe önce maddi sebeplerden dolayı başlamıştım ama bu işe başladıktan sonra özellikle kadınlar tarafından ’kendimizi güvende hissediyoruz’ gibi olumlu tepkiler geldi. Bunun yanı sıra erkekler de aynı şeyleri söylediler. Bu yüzden ben bu taksicilik konusunda kadınların da kendilerini bu alanda göstermesini istediğim için, kendi çapımda sosyal medyada da olmak üzere taksiciliği kadınların da yapabileceğini anlatmak için, onların da benimle beraber bu yolda yürümelerini istediğim için böyle yola çıktım" dedi.

"Yaptığım işi seviyorum"

Karşılaştığı zorlukları da anlatan Elif Akdağ, "Kadıköy’de çalışıyorum. Burada özellikle gece saatlerinde çıkan kişilerle beraber yaşadığım sıkıntılar oluyor. Bunlardan en büyüğü araçta uyumak, uyandıramıyorsunuz. Onun yanı sıra para vermek istemiyorlar. Bu tarz şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ama bu da mesleğin cilvesi olsun diyorum. Çünkü ben yaptığım işi seviyorum. Her meslekte zorluk var. Yolda yürürken bile yaşadığınız sıkıntılar var. Özellikle kadın olarak bunu çok yaşıyoruz. Özellikle mekanlardan çıkan kadınlar için burada durmaya, onları karşılamaya gayret ediyorum. Bunların da çözümleri kendi içimizde oluyor. Çok sıkıntı yaşarsak bir karakol merkezine gitmeyi tercih ediyorum. Onun dışında dediğim gibi her meslekte zorluklar vardır" şeklinde konuştu.

"Neden olmasın, siz de isterseniz siz de yapabilirsiniz"

Elif Akdağ kadınların sadece kendilerine inanmaları ve güvenmeleri gerektiğini söyleyerek, "Benim şu anda sloganım "Neden olmasın?" Ben 4 yaşındaki oğlumu bırakıp geldim. Ve ben bütün kadınlarımıza "Neden olmasın? Siz de isterseniz siz de yapabilirsiniz." diyorum. Bu mesleği yapan birkaç ablam daha varmış. Kendilerini henüz tanımadım, tanışmak isterim. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Kendinize inanın, kendi tercihlerinize güvenin" ifadelerini kullandı.