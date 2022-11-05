Hatay’ın Antakya ilçesinde kadın sürücünün ağlayan bebeğini trafik polisi avuttu.

Hatay’ın Antakya ilçesinde kadın sürücünün ağlayan bebeğini trafik polisi avuttu.

Antakya ilçesi Atatürk Caddesi’nde otomobilini park eden bir kadının bebeği ağlamaya başladı. Anne hemen aracına geldi. Aracına bindiği sırada bebeğinin ağlaması nedeniyle dikkati dağılan anne, park ettiği yerden çıkamadı. Bu sırada caddede görevli olan trafik polisi, durumu fark ederek anne-kızın bulunduğu aracın yanına gitti. Bebeği kucağına alan polis bir süre oyaladı. Polisin yolun ortasında bebeği avutmaya çalışması ilginç bir görüntü oluşturdu. Bu sırada anne rahatça park halindeki aracı çıkardı. Polis annenin aracı çıkarması üzerine bebeğini teslim etti. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.