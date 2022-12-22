Aydın’ın Söke ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, bariyerlere çarptı. Kaza, şans eseri yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Aydın’ın Söke ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, bariyerlere çarptı. Kaza, şans eseri yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Söke ilçesi Argavlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın istikametine doğru seyir halinde olan kadın sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç içerisinde bulunan sürücü, kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi. Kazayı gören diğer araç sürücüleri kadın sürücüye yardımcı olurken yolun güvenliğini sağlamak için kendi imkanlarıyla otomobili yol kenarına çekti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.