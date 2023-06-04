Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Kadın Sanayiciler Platformu, hazırladıkları ihtiyaç malzemelerinden oluşan çantaları Hatay’da çadır çadır gezerek teslim etti.

AOSB yönetiminin desteği ile 2016 yılında kurulan ve bugüne kadar başta eğitim olmak üzere birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Kadın Sanayiciler, Platform Başkanı Ayça Çelik, Yeliz Kulakoğlu Ateş ve Zehra Arslanboğan’ın öncülüğünde Hatay’da, depremzede kadınlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerini, depremde en ağır tahribatı alan yerleşim birimlerinden birisi olan Defne ilçesinden başlatan kadınlar, çadırlarda yaşayan kadınlarla sohbet edip, bir daha böylesi acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Eşofman takımından, havluya, terlikten şampuana ve bir kadın ve çocuğunun ihtiyaç duyabileceği birçok kişisel bakım ürününü kadınlara teslim eden kadın sanayiciler, hayır dualarıyla karşılandı. Çelik, depremin herkesi derinden yaraladığına belirterek, "Kaybedilen hayatların telafisi yok ancak, geride kalanlar için hepimize görev düşmektedir. Bu sorumluluk bilinci ile depremzede kadınlarımızın yanındayız” dedi.

Çelik, bu ziyareti Anneler Günü’nde yapmayı planladıklarnı ancak ülke gündeminden dolayı ertelediklerini belirterek, "Millet olarak yardımsever bir toplumuz. Depremden sonra devletimizin imkanlarının yanı sırda bu bölgeye yardımlar geldi. Ancak bizim yardım çantalarımızın bir farkı var, o da kadın duyarlılığı ile hazırlanmış olması. Çünkü biz kadınlar birbirimizin ihtiyaçlarını biliriz. Kadın her yerde kadındır. Çadırda da olsa konteynerde de olsa kadın olmaktan kaynaklı özel ihtiyaçları var. Bu nedenle çantamıza; anneler ve çocukları için çeşitli giyim yardımlarının yanı sıra kadınlarımız için ekmek ve su kadar zorunlu olmasa da ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri dahil ettik. Güzel günlerde kullanmalarını ve ülkemizde bir daha böylesi afetler yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.

Kadın dayanışması altında her yıl sosyal sorumluluk projesi ile bir araya geldiklerini ifade eden sanayici Yeliz Kulakoğlu Ateş ise depremzede kadınların acılarını paylaşmak istediklerini belirterek, "Onlarla sohbet etmek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek onları mutlu ettiği kadar bizlere de manevi bir huzur yaşattı” dedi.

Zehra Arslanboğan ise hazırladıkları çantaların kadın ve çocuklara yönelik olduğunun altını çizerek, "Burada bir kadına ya da çocuğa dokunabildiysek ne mutlu bize. Onlara destek olmak için geldik, iyi ki gelmişiz” dedi.

Kadın sanayiciler, beraberlerinde getirdikleri çantaları çadır çadır gezip kendi elleriyle dağıttı.