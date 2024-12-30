DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay Düzce Şubesi işbirliğinde, Kızılay Düzce Şubesi personelleri ile vatandaşlara yönelik Kadın Sağlığı ve Hijyen Eğitimi programı düzenlendi.

Kızılay Düzce Şubesi eğitim salonunda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli personellerince düzenlenen eğitim programında katılımcılara ‘Kadının toplumdaki yeri, Kadın sağlığını etkileyen etmenler, Kadınlarda sık görülen kanser türleri ve erken teşhis yolları, Üreme sağlığı ve Mensturasyon dönemi hijyeni’ konularında bilgiler verildi.

Eğitim programı katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.