Eskişehir Valiliğince, Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde yürütülen Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi’nin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Eskişehir Valiliği himayesi ve Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde yürütülen Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi’nin, 1 yıllık sonuçlarının aktarıldığı değerlendirme toplantısı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yapıldı. Programda İl Sağlık Müdürlüğü personeli Seval Çalışkan Pala, proje hakkında bilgilendirici sunum gerçekleştirdi.

“İl genelinde 342 bin 716 kadından 256 bin 711’ine ulaşılmıştır”

Daha sonra kürsüye çıkan Vali Aksoy, konuşmasında projeye dair verilere değindi. Eskişehir Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi’nin başarıyla devam ettiğini belirten Aksoy geçen yıl başlatılan Eskişehir Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ile iki yıl içinde Eskişehir’de 15-69 yaş arası tüm kadın nüfusuna ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Vali Aksoy, "28 Ekim 2024 itibariyle, il genelinde 342 bin 716 kadından 256 bin 711’ine ulaşılmıştır. Özellikle meme kanseri gibi önemli sağlık sorunlarına karşı erken teşhisin önemi büyüktür. Eğitim çalışmalarımızda kadınlarımızı, normal doğumun ve anne sütünün önemi, kadına yönelik şiddet ve bağımlılıklarla mücadele konularında da bilinçlendirmeyi hedefledik. Bu projede, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz, kaymakamlarımız, sağlık çalışanlarımız ve değerli eşim proje koordinatörü olarak önemli roller üstlenmiştir. Kadınlarımızın ayağına giderek bu eğitimleri sunan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Vali Hüseyin Aksoy, Milletvekili Ayşen Gürcan ve diğer protokol üyeleri tarafından proje kapsamında çalışma yapan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi vermesi ile program sona erdi.