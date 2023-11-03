Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, kadınlara destek vermeye devam ediyor.

18 yaş ve üzeri tüm kadınlara kapılarını açan Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde danışanlar, uzmanlar eşliğinde psikolojik, beslenme eğitimi ve egzersiz danışmanlığının yanı sıra fizyoterapi hizmetinden faydalanabiliyor. Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde verilen hizmetlerden ücretsiz faydalanan kadınlar, programlar sayesinde hem ruhsal hem de bedensel gelişimlerinde yaşadıkları ilerlemeden oldukça mutlu oluyor.

Bu çerçevede Kadın Sağlığı Danışma Merkezinin destek olduğu isimlerden biri de 18 yaşındaki Dilan Eldem. Erken yaşta skolyoz teşhisi konulan ve haftada iki kere düzenli olarak Kadın Sağlığı Danışma Merkezine gelerek Fizyoterapist Ayşe Deniz eşliğinde hem pilates hem de duvar egzersizleri çalışan Eldem, şimdilerde hem bel ve sırt ağrılarından kurtulmanın hem de özgüvenini geri kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.



“Kişilerin günlük hayat aktivitelerini daha rahat yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz”

Skolyoz rahatsızlığının omurgada yaşanan bir eğrilikten kaynaklandığını ve daha çok 10 ile 15 yaş arasındaki çocuklarda sık görüldüğünü belirten Kadın Sağlığı Danışma Merkezi Sorumlusu Fizyoterapist Ayşe Deniz, ileriki yaşlarda da farklı hastalıklara bağlı olarak bu problemin yaşanabileceğini dile getirdi. Merkezde skolyoz hastalarına yönelik 3 boyutlu skolyoz egzersiz programı uyguladıklarını kaydeden Deniz, “Öncelikle gelen danışanımızı bir fiziksel değerlendirmeye alıp hangi kas grubunda kısalık ve kuvvetsizlik olduğunu değerlendiriyoruz. Belirledikten sonra buna yönelik pilates ve solunum egzersizleri ile programımızı destekliyoruz” dedi.

Erken yaşta skolyoz hastalarının tedavisinde omurga eğriliğini azaltma şansının oldukça yüksek olduğunu belirten Deniz, diğer yaş gruplarıyla ilgili, “İlerleyen yaş grubunda amacımız eğriliğin ilerlemesini engellemek ve var olan seviyesini korumak. Kişinin omurga eğriliğe bağlı olarak oluşan bel ve sırt ağrısını ortadan kaldırmak. Dolayısıyla günlük yaşam aktivitelerini biraz daha kolay yapmasını sağlamak” diye konuştu.



“Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde ekip çalışması yürütüyoruz”

Skolyoz hastalarıyla ilgili ilerleme ve yol alma biçimlerinden de bahseden Deniz, “Önce danışanımızın durumunu değerlendirip, skolyozun tipini belirliyoruz. Skolyozun tipine bağlı olarak da özel skolyoz egzersizlerini hastamızla birebir çalışıyoruz. Hastamızı haftada iki gün yaklaşık iki ay boyunca düzenli egzersiz programına alıyoruz. Gelen danışanların ilk önce ağrıları azalıyor. Yavaş yavaş da duruşu düzelmeye başlıyor. Kişinin artık etraftan görünebilir bir farkındalığı oluşuyor. Kişinin kendine olan güveni de artıyor. Günlük yaşam aktivitelerini daha rahat yapabiliyor, daha az yoruluyor, normale göre daha az yorularak birçok şeyi kendisi halledebiliyor” ifadelerini kullandı.

Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde bir ekip çalışması yürüttüklerini kaydeden Deniz, “Fiziksel sağlığında problem olan kişilere ben destek olurken, ruhsal ve kilo problemi yaşayan danışanlarımıza da uzmanlarımızla burada hizmet veriyoruz. Ücretsiz olması çok büyük bir avantaj. Danışanlarımızdan da çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bu da bizi çok sevindiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bütün kadınlarımızın her zaman yanındayız” dedi.



“Buraya geldikten sonra özgüvenim arttı ve daha iyi hissediyorum”

Bir yakınının Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde diyetisyen hizmetinden faydalanması üzerine merkezde başka hizmetlerinde olduğunu öğrenen ve bu sayede fizyoterapist Ayşe Hoca ile yolları kesişen Eldem, haftada 2 kere fizyoterapi dersine geldiğini ifade ederek, “Ayşe hocamın yanına geldiğimde bazı değerlendirmelerde bulundu ve tetkik istedi. Sonuçlar çıkınca skolyoz teşhisi konuldu ve hocamla birlikte eğersizlere başladık. Haftada iki kere buraya düzenli bir şekilde geldim. Yaklaşık iki ay oldu. Hocamla hem duvar egzersizleri hem de pilates yaptık. Ek olarak da ev ödevlerim oluyordu onu da düzenli olarak evde uyguluyordum” şeklinde konuştu.



"İyi ki gelmişim”

Merkezin kendisine çok iyi geldiğini ve özgüvenini geri kazanmasında çok yardımcı olduğunu belirten Eldem, “Buraya gelmeden önce kendime olan özgüvenim hiçbir şekilde yoktu. Giyim tarzı olarak hep geniş kıyafetler seçerdim. İnsanların içinde bile ön planda asla olmazdım. Buraya geldikten ve değişimi gördükten sonra kıyafetlerimi istediğim gibi giyebildim. Artık kendime daha çok güvenim var ve daha iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.