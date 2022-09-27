İlçe merkezinde çok sayıda vatandaşın bilgilendirilmesine yönelik yapılan çalışmalarla kadına şiddette farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü’nün kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren ekipler Doğanşehir’de ‘Kadına El Kalkamaz’ projesi çerçevesinde kent merkezinde broşür dağıttı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.