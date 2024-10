Elazığ’da bir vatandaş gerçekleştirilen motosiklet denetiminde olan kadın polise, komutanım diyerek asker selamı ile tekmil verdi. Kadın trafik polisinin ise esas duruşa geçip selam vermesi hem güldürdü hem de yüreklere dokundu.

Elazığ’da gerçekleştirilen motosiklet denetiminde ilginç ve duygusal bir an yaşandı. Denetim sırasında bir vatandaş, kadın trafik polisine selam vermek için "Komutanım" diyerek asker selamı duruşuna geçti, tekmil verdi. Bu beklenmedik an, hem denetim ekibini hem de çevredeki vatandaşları güldürdü. Kadın polis de bu jest karşısında esas duruşa geçerek selam verdi. Bu samimi an, denetimlerin yalnızca trafik güvenliği değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve hoşgörüyü pekiştirdiğinin bir göstergesi oldu.

Ekipler, daha sonra denetimlerini sürdürdü.