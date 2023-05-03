Türkiye’nin ve Avrupa’nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan ‘’Kadın Oyunları Festivali’’ Konyaaltı Belediyesi ev sahipliğinde başladı.

Konyaaltı Belediyesi, Avrupa’nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Festivalin açılışı, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Fuaye alanında yapılan açılış kokteylinde sanatseverler, farklı meslek gruplarından 20 kadının resimlerinin yer aldığı ve Belgin Dalar imzasıyla kurulan resim sergisini de gezme fırsatı buldu. Sergi açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuklar, Tarık Akan Salonu’nda başlayan ve festivalin de ilk etkinliği olan Begül Erhan’ın klasik gitar resitalini dinledi. 7’den 70’e her yaştan sanatseverin katıldığı resitalin sonunda sanatçı Begül Erhan uzun süre alkış aldı.

"Depremzede kız çocukları yararına"

Festivalin ve resim sergisinin açılışında konuşan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, konuklara Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in selamlarını iletti. Kadın Oyunları Festivali’nin normal şartlarda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün yer aldığı haftada planlandığını ifade eden Bostan, ‘’Yaşanan deprem felaketi nedeniyle açılışının bugün yapıldığını söyledi. Bostan, festivalin, deprem bölgesinde bir şekilde zarar görmüş, eğitimlerine eksiklerle devam edebilen kız çocuklarına adandığını aktardı. Kadınların şiddet görmediği, çocukların öldürülmediği, gazetecilerin suçsuz yere içeri atılmadığı günlerin çok yakın olduğunu söyleyen Bostan, ‘’Kadın oyunları festivalinin açılışını, gelecek tüm güzel günlere adayarak yapıyoruz’’ dedi.