Mersin’de toplu taşıma hizmeti veren otobüs içerisinde yolculuk sırasında kalp spazmı geçiren bir vatandaş, kadın otobüs şoförü ve belediye sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından 112 ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan vatandaş, yapılan müdahale ile sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Yaşananlar araç içi güvenlik kameralarına da yansıdı.

Mahmut Akdemir (68), eşi Emine Akdemir ile birlikte Tarsus merkez Ergenekon Mahallesi’nde bulunan yakınlarının yanına gitmek için Mersin Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma otobüsüne bindi. Otobüs Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde ilerlerken, Mahmut Akdemir bir anda fenalaşarak kendinden geçti. Durumu fark eden eşi Emine Akdemir, hemen araç sürücüsü Havva İpekli’ye seslenerek, aracı durdurmasını ve sağlık ekiplerine haber vermesini istedi. Aracı durduran sürücü İpekli, durumu hemen 112’ye bildirdi. 112 Çağrı Merkezinden en yakın ambulansın Altaylılar Mahallesi’nde bulunduğu bilgisini alan sürücü İpekli, hastayı bir an önce sağlık ekipleriyle buluşturabilmek için yeniden hareket etti.

Tüm bunlar yaşanırken şoför İpekli, aynı cadde üzerinde ters istikamette ilerleyen ve tesadüfen olay yerinden geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulansını fark ederek korna çaldı ve el sallayarak durumu anlattı. Büyükşehir sağlık ekipleri hızla otobüsün yanına geldi ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görevli sağlık personeli Seda Topçu’nun ilk müdahalesinin ardından Mahmut Akdemir, 112 ambulansı ile hastaneye götürüldü. Hastanede gerçekleştirilen tetkiklerin ardından kalp spazmı geçirdiği anlaşılan Akdemir, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Toplu Taşıma Grup Amiri Ali Fatih Salman ve otobüs şoförü Havva İpekli, Mahmut Akdemir’i Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan evinde ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Olay anında kendinden geçtiğini ve hiçbir şey hatırlamadığını belirten Mahmut Akdemir, “Kendimden geçtim. Havva Hanım’a da teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Şu an iyiyim” dedi.

Emine Akdemir ise olay anında çok korktuğunu belirterek, “Gidiyorduk, beyim hastalandı birden. ‘Boynum ağrıyor’ dedi. Korkuttu bizi. Ondan sonra da midesi bulandı. Çok kötü oldu, boynu düştü. Sağ olsun şoförümüz 112’yi aradı. ‘Hastaneye kavuştururum ben, hiç korkmayın’ dedi. Otobüste de iki kişiydik, hiç kimse yoktu. Sağ olsun çok ilgilendi. Hastaneye kavuşturdular ambulansla. İyi ki varsınız, iyi ki sizler gibi insanlar var” diye konuştu.

Havva İpekli de Mahmut Akdemir’i sağlıklı görmekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydederek, “Mahmut amcama çok geçmiş olsun. Böyle sağlıklı görmek beni çok mutlu etti. Çünkü Mahmut amca beni çok korkutmuştu” şeklinde konuştu.

Öte yandan, yaşanan olay saniye saniye otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.