Malatya’nın Battalgazi ilçesinin kadın muhtarları, ’Kadınım, Kalkınırım, Kazanırım’ sloganıyla hareket eden Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin gönüllü üyelerine destek için ata tohumlarından yetiştirilen sebzelerin hasadına katıldı. Kadınlara omuz vermek adına hasada katılan kadın muhtarlar, kooperatifin kadınlara destek olmasının oldukça önemli olduğunu vurguladılar.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinin kadın muhtarları, ’Kadınım, Kalkınırım, Kazanırım’ sloganıyla hareket eden Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin gönüllü üyelerine destek için ata tohumlarından yetiştirilen sebzelerin hasadına katıldı. Kadınlara omuz vermek adına hasada katılan kadın muhtarlar, kooperatifin kadınlara destek olmasının oldukça önemli olduğunu vurguladılar.

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin yetiştirdiği ata tohumu sebzeler hasat edilirken, Battalgazi ilçesindeki kadın muhtarlar, kooperatifin gönüllü üyelerine omuz vermek ve yalnız olmadıklarını göstermek adına Hasırcılar’da bulunan bahçede ziyarette bulundu. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin Fahri Başkanı Yıldız Güder, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç ile kadın muhtarlar, kooperatif üyeleriyle birlikte özenle yetiştirilen ata tohumu sebzeleri topladı.

Battalgazi ilçesinde kadınları iş sahasında aktif hale getirmek, üretime destek olmak, el yapımı ürünleri direk halka ulaştırmak için kurulan kooperatifin çatısı altında birleşen kadınlar, kendilerine destek veren muhtarlara teşekkür ederken, kadın muhtarlar da kooperatifin kurulmasına öncülük eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in bu imkanı sağlamasının çok anlamlı olduğunu, kurulduğu günden beri kooperatif çatısı altında yapılan çalışmaların takdir kazandığını ifade ettiler.

“Kadınlarımıza destek için geldik”

Paşaköşkü Mahallesi Muhtarı Asiye Şahin, kooperatifin kadının gücünü bir kez daha gösterdiğini ifade ederek, “Osman Güder Başkanımızın kadınlara tahsis ettiği bu alan çok güzel. Kadınlarımız burada ekip biçiyor ve ürünleri kaldırıyor. Ev ekonomisine katkıda bulunuyor ve doğal ürünler yetiştiriyorlar. Kooperatif Fahri Başkanı Yıldız Güder hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum. Kendisi de çok ilgili. Çok memnun kaldık ve her zaman gelmek isterim. Emekçi kadınlarımızın eline sağlık. Kadınlarımıza da bir iş olarak düşünülmüş. Bizler de kadınlarımıza yardımcı olmak istedik. Şehrin yoğunluğunda evlerinde sıkılmış kadınların ektiklerini toplamaları çok önemli. Kendi kazancını sağlaması çok güzel” dedi.

Ataköy Mahallesi Muhtarı Elif Gemici ise “Yıldız Hanımla birlikte bahçemizi ziyaret ettik. Çok güzel bir bahçe yetiştirmişler. Kadınların gücünü burada bir kez daha gördük. Yıldız Hanım kadınlara her zaman destek ve burada da destek verdiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Üniversite Mahallesi Muhtarı Esra Polat da kadın dayanışmasının önemli olduğunu kaydederek, “Kooperatife tahsis edilen bahçede kadınlarımızı ziyaret etmek istedik ve çok da memnun kaldık. Birliktelik olursa neler ortaya çıkacağını bir kez daha gördük. Buna öncülük eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve eşi Yıldız Hanıma çok teşekkür ediyorum. Bu ürünlerin ata tohumu olması ayrıca beni mutlu etti. Buraya emek veren emektar kadınlara da canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.