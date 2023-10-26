Ege Kadın Buluşması Platformu bu yılda geleneği bozmadı. 26 Ekim Kadın Muhtarlar Günü’nde Nazilli’ye gelen Aydın Bileşenleri Başkan Vekili İrem Gürsoy eşliğinde Türkiye’nin ilk kadın Muhtarı Gül Esin’in mezarını ziyaret etti.

Ege Kadın Platformu Aydın Sekretaryası, 26 Ekim Kadın Muhtarlar Günü etkinliği çerçevesinde Gül Esin’i Nazilli’deki mezarı başında dualarla andı. Nazilli Belediye Başkan vekili İrem Gürsoy, Turan Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız ve MHP Nazilli Kadın Kolları üyeleri tarafından Eğriboyun Mezarlığı’nda karşılanan Aydın Kadın Efeler Derneği Başkanı ve Ege Kadın Buluşması Platformu Aydın Sekretaryası Gülsevil Gürsoy Ergünoğlu ile beraberindekiler Türkiye’nin ilk kadın Muhtarı Gül Esin’in mezarına çiçek bıraktı.

Ege Bölgesi’ndeki kadın muhtar ve kadın azaların sayısını artırmak için Gül Esin Muhtarlık Akademisi açıldığını ve bu akademide eğitimlerin verildiğini belirten Ergünoğlu, üç yıldır bu ziyaretin yapılmasına destek veren ve en iyi şekilde ağırlanmaları sağlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür etti.

Kadınların el atmadığı ve başarılı olmadığı hiçbir proje olmadığının altını çizen Nazilli Belediyesi Başkan Vekili Gürsoy böyle bir organizasyonu yapmalarından dolayı Ege Kadın Buluşması bileşenlerine teşekkür etti. Gül Esin’in Nazilli ile birlikte anılmasından dolayı da büyük onur ve gurur duyduklarını sözlerine ekledi.