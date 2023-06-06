Niğde’de çocuklar, İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya ile birlikte ’Dünya Çevre Günü’ vesilesiyle sokak sokak temizlik yaptı.

’Dünya Çevre Günü’ sebebiyle İnönü Mahalle Muhtarı Tuğba Somkaya ile bir araya gelen mahalle çocukları, temizlik görevlilerine destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla sokak sokak çöp topladı. Muhtar Somkaya yaptığı açıklamada: “Çevre yoksa gelecek yok demektir. Eğer çevreye sahip çıkıyorsak, çevreye gerekli ihtimamı gösteriyorsak, çevrenin koruma ve kullanma dengesini bozmuyorsak, gelecek var demektir. Mahalle sakinleri olarak elimizden geldiğimiz kadarıyla çevremizi temizlemeye çalışıyoruz. Herkesin buna katkı vermesi gerekiyor. Mahallemizin çocuklarıyla farkındalık oluşturmak için çevre temizliği yaptık. Daha temiz bir hayat için çevremizi temiz tutmalıyız” dedi